В Сирии расстреляли сотрудников гуманитарной организации «Белые каски»

В Сирии в провинции Идлиб убиты семь сотрудников «Белых касок». Об этом сообщается на странице организации в Twitter.

Сотрудники «Белых касок» были убиты выстрелами в голову, уточняется в сообщении Сирийского наблюдательного совета по правам человека (SOHR), передает DW. Также отмечается, что неизвестные украли часть экипировки и угнали два микроавтобуса, принадлежащие организации.

Причины неизвестны, личности нападавших не установлены.

«Белые каски» с 2013 года помогают гражданскому населению Сирии, оказавшемуся в зоне военных действий на территориях, неподконтрольных Дамаску.