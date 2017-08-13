Эрдоган верит в улучшение отношений с Германией

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган надеется на улучшение отношений с Германией после выборов в бундестаг 24 сентября, заявил он в эфире турецкого телевидения, сообщает DW.com.

"Этим уже занимались Франция и Австрия, а теперь мы видим, что Германия взяла на вооружение ту же стратегию. Я думаю, что эта ситуация улучшится после выборов", - прокомментировал Р.Эрдоган.

Отношения Германии и Турции уже долгое время крайне напряжены. В частности, в июне Берлин принял решение о выводе солдат бундесвера с турецкой военной базы "Инджирлик". Причиной ухода стали запреты Анкары на посещение немецкими депутатами военного контингента, расквартированного на базе.