Курс биткоина взлетел выше 4 тысяч долларов

Курс самой популярной в мире криптовалюты Bitcoin в воскресенье вновь обновил исторические максимумы. По состоянию на 06:20 воскресенья, 13 августа, за одну единицу предлагают 4101,41 доллара, капитализация валюты приблизилась к 67,7 миллиарда долларов, сообщает торговая площадка Coinmarketcap.

За 24 часа Bitcoin (BTC) подорожал на 12,29 процента. При этом отметку в три тысячи долларов за биткоин криптовалюта преодолела 7 августа, шесть дней назад.

В начале августа биткоин разделился на две валюты после того, как пользователи отвергли новый механизм Segwit2x, увеличивающий размер блока биткоина до 2 мегабайт (сейчас 1 мегабайт). Новая виртуальная валюта получила название Bitcoin Cash.

В первой половине 2017 года британские, немецкие и испанские математики спрогнозировали, что доля биткоинов в общей рыночной капитализации криптовалют к 2025 году упадет до 50 процентов, а суммарная доля других — вырастет.