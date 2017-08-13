Скончался всемирно известный ученый Лютфи Заде

Всемирно известный азербайджанский ученый, проживающий в США, Лютфи Заде скончался в субботу вечером, передает Trend.

Азербайджанский ученый, математик и логик, основатель теории нечётких множеств и нечёткой логики, профессор Калифорнийского университета (Беркли) Лютфали Рагим оглу Алескерзаде родился 4 февраля 1921 года в Баку.

Среднее образование получил в столичной школе №16. В 1946 году окончил Массачусетский технологический институт, в 1949 году получил ученую степень доктора наук в Колумбийском университете Нью-Йорка.

Лютфи Заде стал всемирно известным ученым после того, как 51 год назад разработал теорию нечеткой логики (Fuzzy Logic), которая считается революционной и широко применяется во всем мире. Эта теория позволила многим крупным компаниям добиться успеха в своих технологических разработках. Ученый также является автором таких исследований, как "Теория впечатлений", "Теория систем", "Теория оптимальных фильтров", сыгравших большую роль в развитии науки, формировании ее на новых основах.

Отметим, что ранее американские СМИ распространили информацию об ухудшении состояния здоровья живущего в Беркли Лютфи Заде.