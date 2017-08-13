Неизвестный расстрелял людей в шведском Мальме

Неизвестный человек открыл стрельбу в Доме профсоюзов в шведском городе Мальмё. Как сообщает портал Sydsvenskan, в здании находилось от 70 до 100 человек. На данный момент известно о трёх пострадавших, двое из которых в тяжёлом состоянии.

Из-за возникшей паники люди бросились бежать в разные стороны. Прибывшая на место полиция задерживала всех подозрительных граждан, однако неизвестно, был ли задержан стрелявший.

Территория вокруг Дома профсоюзов оцеплена. На месте также работают бригады медиков. Подробности инцидента устанавливаются.