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Неизвестный расстрелял людей в шведском Мальме

 

Неизвестный человек открыл стрельбу в Доме профсоюзов в шведском городе Мальмё. Как сообщает портал Sydsvenskan, в здании находилось от 70 до 100 человек. На данный момент известно о трёх пострадавших, двое из которых в тяжёлом состоянии.

Из-за возникшей паники люди бросились бежать в разные стороны. Прибывшая на место полиция задерживала всех подозрительных граждан, однако неизвестно, был ли задержан стрелявший.

Территория вокруг Дома профсоюзов оцеплена. На месте также работают бригады медиков. Подробности инцидента устанавливаются.

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