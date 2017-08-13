Королева Елизавета II устроила закрытую вечеринку

Королева Великобритании Елизавета II дала разрешение на проведение в Виндзорском замке закрытой вечеринки для 500 сотрудников королевского двора и их гостей. Как сообщила газета Daily Mail, главной темой вечеринки стало творчество шведского музыкального квартета ABBA, популярного в 1970-х годах.

Гости были в костюмах, популярных в те года, а на сцене выступала трибьют-группа легендарного коллектива, передает ТАСС. Как отмечает издание, антураж мероприятия был выбран неслучайно. Песня Dancing Queen (1976 год) является одной из любимых композиций Елизаветы II.

Группа ABBA – одна из самых популярных в истории музыки – была создана в 1972 году. За 10 лет своего существования она выпустила 8 альбомов, а многочисленные сборники композиций шведского квартета выходят и по сей день.