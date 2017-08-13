Отдыхавший на одном из курортов в Египте итальянский турист на глазах у детей убил менеджера отеля. Инцидент произошел в городе Марса-эль-Алам, сообщает Reuters.

По данным СМИ, итальянец вместе с двумя дочерьми, шести и 15 лет, прогуливался на пляже возле строящейся гостиницы. Позднее к ним вышел управляющий и заявил, что в этой зоне находиться запрещено, он попросил их удалиться. Однако между мужчинами началась перепалка, и турист нанес менеджеру несколько ударов по голове, от которых тот позднее скончался.

11 августа итальянец был задержан. В полиции установили, что его зовут Леонардо Иван Паскаль, он уже признался в совершении убийства. Расследование дела продолжается. В настоящее время решается вопрос об отправке его дочерей на родину.