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Абрамян сбежал из Армении с азербайджанской женой

Автор: Назим Гусейнзаде, отдел информации 

Норайр Абрамян вынужден был покинуть Армению. На родине его преследовали за то, что он женился на азербайджанке, сообщает haqqin.az со ссылкой на La Montagne.

Норайр Абрамян

Из Армении Абрамян и его семья переехали в Россию, где провели там три года. Затем Абрамяны перебрались во Францию и получили там политическое убежище. Теперь они хотят начать новую жизнь в городе Орильяк.

«36-летний Норайр Абрамян с истощенным лицом и хитрым кошачьим взглядом рассказывает о том, с какими трудностями он столкнулся за последние 15 лет, - пишет французское издание. – С решительным видом и легкой улыбкой бывший водитель и автомеханик спокойно восстанавливает в памяти свое путешествие.

Женившись на азербайджанке и мусульманке в христианской стране, он вместе со своей семьей стал жертвой преследований.

«Люди оскорбляли меня и угрожали мне, - говорит Абрамян. - Они говорили: «Разведись и мы оставим тебя в покое». В один из дней на меня напали, и я получил нож в спину».

Норайр пролежал несколько дней без сознания. После того, как он поправился, было принято решение покинуть Армению вместе с женой и дочерью. Сначала решили уехать в Россию. Более двух лет семья прожила в Москве, зарабатывая на нелегальных работах. Но затем Норайра задержала полиция, и семью депортировали.

«В России не позволяют мигрантам оставаться в стране более трех месяцев, - говорит Абрамян. – Я же прожил там три года, так как платил полиции».

В 2008 году, когда власти приказали ему покинуть страну в течение 48 часов, он нашел способ перебраться в Европу на грузовике с контрабандистом. Семью привезли в Лилль, город на севере Франции. Затем они отправились в Клермон-Ферран. Это было началом долгого ожидания в отелях и в центрах для лиц, просящих убежища.

«Через три года мы переехали в Орильяк, - продолжает Норайр. - Два года мы жили в центре для беженцев, а когда у нас родился сын, мы переехали на квартиру».

Сейчас он проходит обучение, чтобы стать ночным супервайзером. В сентябре Абрамян получит разрешение на работу. Его азербайджанская жена, не имеющая никакого официального документа, не имеет права работать.

Норайр уже полностью адаптировался во Франции, хотя желание вернуться в Армению иногда бывает очень сильным.

«Я хочу остаться здесь, потому что тут спокойно, никто не обращает внимания на нашу религию. Я также хотел бы поехать в Армению, но без моей семьи. С семьей это невозможно», - цитирует в заключение Норайра Абрамяна La Montagne.

Как видим, в материале не упоминается имя азербайджанки, вышедшей замуж за армянина. Нет в статье и ее фотографии. Посему есть сомнения в правдивости истории, которую рассказал Абрамян. Он вполне мог выдать свою армянскую жену за азербайджанку и рассказывать о преследованиях в Армении с целью остаться во Франции.

Не секрет, что армяно-азербайджанская тема часто используется мигрантами из обеих стран, чтобы получить убежище в Европе.

Вагиф Фараджулаев

Haqqin.az уже рассказывал о дезертире из Азербайджана Вагифе Фараджулаеве, который пытался получить вид на жительство в Голландии. По его собственным словам, он покинул страну, чтобы не служить в армии. Вагиф признался, что отказался от службы в воинских рядах Азербайджана, потому что его мать – армянка и он не хочет воевать против Армении. Однако правительство Голландии долгое время считало, что Фараджулаев выдумал эту историю с целью остаться в стране. Власти сомневались в правдивости рассказов про мать-армянку.

Но в итоге Вагифу, как и Норайру, удалось после долгих лет ожидания добиться своего. А значит, метод работает.

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