Абрамян сбежал из Армении с азербайджанской женой

Норайр Абрамян вынужден был покинуть Армению. На родине его преследовали за то, что он женился на азербайджанке, сообщает haqqin.az со ссылкой на La Montagne.

Из Армении Абрамян и его семья переехали в Россию, где провели там три года. Затем Абрамяны перебрались во Францию и получили там политическое убежище. Теперь они хотят начать новую жизнь в городе Орильяк.

«36-летний Норайр Абрамян с истощенным лицом и хитрым кошачьим взглядом рассказывает о том, с какими трудностями он столкнулся за последние 15 лет, - пишет французское издание. – С решительным видом и легкой улыбкой бывший водитель и автомеханик спокойно восстанавливает в памяти свое путешествие.

Женившись на азербайджанке и мусульманке в христианской стране, он вместе со своей семьей стал жертвой преследований.

«Люди оскорбляли меня и угрожали мне, - говорит Абрамян. - Они говорили: «Разведись и мы оставим тебя в покое». В один из дней на меня напали, и я получил нож в спину».

Норайр пролежал несколько дней без сознания. После того, как он поправился, было принято решение покинуть Армению вместе с женой и дочерью. Сначала решили уехать в Россию. Более двух лет семья прожила в Москве, зарабатывая на нелегальных работах. Но затем Норайра задержала полиция, и семью депортировали.

«В России не позволяют мигрантам оставаться в стране более трех месяцев, - говорит Абрамян. – Я же прожил там три года, так как платил полиции».

В 2008 году, когда власти приказали ему покинуть страну в течение 48 часов, он нашел способ перебраться в Европу на грузовике с контрабандистом. Семью привезли в Лилль, город на севере Франции. Затем они отправились в Клермон-Ферран. Это было началом долгого ожидания в отелях и в центрах для лиц, просящих убежища.

«Через три года мы переехали в Орильяк, - продолжает Норайр. - Два года мы жили в центре для беженцев, а когда у нас родился сын, мы переехали на квартиру».

Сейчас он проходит обучение, чтобы стать ночным супервайзером. В сентябре Абрамян получит разрешение на работу. Его азербайджанская жена, не имеющая никакого официального документа, не имеет права работать.

Норайр уже полностью адаптировался во Франции, хотя желание вернуться в Армению иногда бывает очень сильным.

«Я хочу остаться здесь, потому что тут спокойно, никто не обращает внимания на нашу религию. Я также хотел бы поехать в Армению, но без моей семьи. С семьей это невозможно», - цитирует в заключение Норайра Абрамяна La Montagne.

Как видим, в материале не упоминается имя азербайджанки, вышедшей замуж за армянина. Нет в статье и ее фотографии. Посему есть сомнения в правдивости истории, которую рассказал Абрамян. Он вполне мог выдать свою армянскую жену за азербайджанку и рассказывать о преследованиях в Армении с целью остаться во Франции.

Не секрет, что армяно-азербайджанская тема часто используется мигрантами из обеих стран, чтобы получить убежище в Европе.

Haqqin.az уже рассказывал о дезертире из Азербайджана Вагифе Фараджулаеве, который пытался получить вид на жительство в Голландии. По его собственным словам, он покинул страну, чтобы не служить в армии. Вагиф признался, что отказался от службы в воинских рядах Азербайджана, потому что его мать – армянка и он не хочет воевать против Армении. Однако правительство Голландии долгое время считало, что Фараджулаев выдумал эту историю с целью остаться в стране. Власти сомневались в правдивости рассказов про мать-армянку.

Но в итоге Вагифу, как и Норайру, удалось после долгих лет ожидания добиться своего. А значит, метод работает.