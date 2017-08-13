Нашествие саранчи в Чечне

В связи с нашествием саранчи в ряде северных и восточных районов Чечни в пяти районах республики ввели режим ЧС, сообщает «Кавказский узел».
Чрезвычайная ситуация объявлена в Шелковском, Гудермесском, Грозненском, Наурском и Надтеречном районах Чечни.
В министерстве сельского хозяйства республики рассказали, что вредители попали на территорию региона из соседних Дагестана и Ставрополья.
«Ими поражены несколько десятков тысяч гектаров площадей. Координировать действия по борьбе с нашествием саранчовых вредителей будет специальный оперативный штаб», — добавили в ведомстве.