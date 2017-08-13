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В Баку будет до 38 градусов тепла

 

В понедельник в Баку и на Абшеронском полуострове будет без осадков, ожидается переменная облачность, слабый северо-восточный ветер днем сменится на южный, говорится в сообщении Министерства экологии и природных ресурсов Азербайджана, распространенном в воскресенье.

Температура воздуха на Абшероне и в Баку ночью составит 23-25, днем 32-37 градусов тепла.

Атмосферное давление составит 757 мм ртутного столба. Относительная влажность ночью 60-70, днем 40-50 процентов.

На пляжах Абшерона температура морской воды в Сумгаите, Новханы, Пиршаги, Нардаране, Бильгя – 25-26, Загульбе, Бузовна, Мардакяне, Шувеляне – 26-27, Туркяне, Говсане, Сахиле, Шихово – 27-28 градусов.

В районах Азербайджана будет без осадков, однако утром и днем в некоторых восточных районах ожидаются грозы и кратковременные дожди. Будет дуть временами усиливающийся восточный ветер.

Температура воздуха ночью составит - 20-25, днем - 33-38, в горах ночью - 15-20, днем - 26-31 градус тепла.

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