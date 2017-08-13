В Турции за сутки уничтожили 8 террористов

В ходе антитеррористических операций, осуществленных в течении 12 августа на юго-востоке Турции, нейтрализованы 8 террористов РПК, сообщает МВД Турции.

Операции проведены в провинциях Сиирт, Хаккари и Бингель.

В частности, в районе горы Балкаялар района Шемдинли провинции Хаккари ударный беспилотник "Байрактар" уничтожил пять террористов. Еще один террорист ликвидирован в провинции Сиирт, двое - в провинции Бингель.

При этом один из террористов, уничтоженных в районе селения Горендорук в Сиирте, входил в руководящее звено террористической организации.