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Иранские корабли покинули Баку фото

 

Ракетные катера «Пейкан» и «Джошан» ВМС Исламской Республики Иран, прибывшие 22-го июля в Азербайджан для участия в международном конкурсе «Кубок моря-2017» 13-го августа покинули Бакинский порт, сообщает в воскресенье Минобороны Азербайджана.

 

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