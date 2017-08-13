Ракетные катера «Пейкан» и «Джошан» ВМС Исламской Республики Иран, прибывшие 22-го июля в Азербайджан для участия в международном конкурсе «Кубок моря-2017» 13-го августа покинули Бакинский порт, сообщает в воскресенье Минобороны Азербайджана.
Ракетные катера «Пейкан» и «Джошан» ВМС Исламской Республики Иран, прибывшие 22-го июля в Азербайджан для участия в международном конкурсе «Кубок моря-2017» 13-го августа покинули Бакинский порт, сообщает в воскресенье Минобороны Азербайджана.
На сайте появилась новая функция — уведомления о важных новостях, которые появляются прямо на рабочем столе.
Если вы хотите узнавать важные новости как можно раньше, подписывайтесь прямо сейчас!
Eсли передумаете, то всегда можно отписаться.