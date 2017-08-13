Немецкие СМИ: Российская экономика под санкциями растет

России неплохо удается справиться с падением цен на нефть и потерями от санкций, отмечает германская пресса.
«Российская экономика справляется с падением цен на нефть и санкциями Запада, по всей видимости, хорошо», — информирует Frankfurter Allgemeine Zeitung.
Это стало сюрпризом для Запада, своей санкционной политикой рассчитывавшего на существенное снижение российского внутреннего валового продука (ВВП). Тем не менее, по данным второго квартала, ВВП в РФ вырос на 2,5%, что свидетельствует о довольно стремительном росте в сложившихся условиях.
По словам аналитиков, основной рост связан с развитием промышленного сектора России.