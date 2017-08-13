США уничтожили 4 командиров ИГИЛ

США заявили, что в результате авиаудара в четверг ликвидированы четыре высокопоставленных члена террористической группировки "Исламское государство"* в Афганистане, сообщает агентство Рейтер со ссылкой на заявление американского командования в Кабуле.

Согласно данным командования, в результате операции в афганской провинции Кунар был ликвидирован, в частности, самопровозглашенный эмир провинции от группировки "ИГ-Хорасан" Абдул Рахман.

"Ликвидация Абдула Рахмана наносит еще один удар по руководству организации "ИГ-Хорасан"*, — заявил командующий американскими войсками в Афганистане генерал Джон Николсон. По его словам, победа над боевиками ИГ в Афганистане будет одержана в этом году.