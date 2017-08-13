В толпу протестующих в США врезался 20-летний парень

В полиции назвали имя подозреваемого, наехавшего на автомобиле на протестующих в городе Шарлотсвилле, штат Вирджиния. Им оказался 20-летний Джеймс Алекс Филдс-младший. Об этом сообщил высокопоставленный представитель полиции Мартин Каймер и подтвердила региональная тюрьма округа Альбемарль-Шарлотсвилл, передает CNN.



По словам Каймера, Филдс-младший является выходцем из города Моми в штате Огайо. На данный момент он находится под стражей. Филдса подозревают в убийстве, умышленном причинении вреда здоровью и в неспособности предотвратить происшествие, в результате которого погибли люди.

Автомобиль въехал в толпу во время акции против ультраправых, которые выступали за сохранение памятника генералу армии Конфедерации Роберту Ли, руководившего войсками во время Гражданской войны. На видео, которое опубликовал очевидец, видно, как машина наезжает на людей, а потом сдает назад. Жертвой наезда автомобиля стала 32-летняя женщина, более 20 человек получили ранения. Полиция квалифицировала инцидент как умышленное убийство.