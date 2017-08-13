«Враги нам не нужны... себя мы уничтожим сами» (Сабир)

На высоком зеленом берегу Дуная, там, где величественная река протекает через германскую землю Баварию, гордо высится беломраморный храм в стиле неоклассицизма. В этой находящейся в 10 километрах к востоку от города Регенсбурга копии афинского Парфенона находится Зал Славы выдающихся исторических личностей, принадлежащих к германской цивилизации. Поэтому и назван был этот зал, открытый в 1842 году, соответственно – Вальхалла. Согласно древнегерманской мифологии Вальхалла была местом посмертного обитания павших в битве героев, доставляемых туда воинственными девами Валькириями.

В величественном зале Вальхаллы собраны бюсты и мемориальные доски, увековечивающие память почти 200 известнейших представителей германского мира. Почему я использую выражение «германский мир», спросите вы, уважаемые читатели, а не просто Германия или немцы. Среди людей, прославленных в Вальхалле, имена многих великих представителей, не побоюсь сказать, мировой культуры, т.е. науки и искусства, а также религии, политики и военного дела. Здесь и Бах, и Бетховен, и Моцарт, и Лейбниц, Гаусс, Кеплер, Кант, Шиллер, Парацельс, и король Фридрих Великий, Бисмарк, Конрад Аденауэр, Эйнштейн, и многие другие деятели, ставшие сокровищем всего человечества. Всех не перечислишь.

И тут же находятся бюсты российской императрицы Екатерина II, фельдмаршалов русской армии Миниха, Барклая де Толли и Дибича-Забалканского! А вот это уже интересно. Ведь эти последние всю свою сознательную жизнь посвятили службе Российской империи. Почему же прагматичные немцы решили и их увековечить в Вальхалле? А потому что все они были немецкого происхождения. И не важно, что своими свершениями они не приносили непосредственной пользы или выгоды самой Германии, точнее существовавшим в то время многочисленным независимым немецким государствам. Они прославили свою историческую родину и ее народ выдающимися свершениями на своей новой родине. И этого вполне достаточно, чтобы каждый немец ими гордился.

В зале представлены также выдающиеся деятели Голландии, Чехии и Англии, имевшие «немецкое» происхождение. И они трудились вне Германии или Австрии. И говорили и творили не на немецком языке. Но они германцы, и этим все сказано.

К чему все это? А к тому, что в последние дни у нас в стране развернулась широкая дискуссия по поводу желания выдающегося в мировом масштабе ученого азербайджанского происхождения Лютфи Заде быть похороненным после смерти у себя на родине, в Азербайджане. Об этом, как сообщают СМИ, заявил его сын Норман Заде. Можно было бы подумать, а что здесь такого? Любой человек хочет покоиться в своей родной земле. Ведь именно в Баку родился и прожил первые 12 лет своей жизни Лютфи Заде. А именно в это время формируется характер и основы мировоззрения любого человека. И Лютфи Заде всегда говорил в своих интервью, что именно годы, проведенные в Баку, имели значительное и продолжительное влияние на его мышление и мировоззрение. Нет ничего удивительного в ностальгии выдающегося ученого по своей родине, где встретились его родители, где прошли его первые шаги, где он прочитал первые книги, где впервые пошел в школу…

Но нет! Нашлись таки злопыхатели, которые решили и тут не упустить шанса подколоть как-нибудь человека, до которого им по-другому и не дотянуться. И пошли в ход старые испытанные методы националистической пропаганды. Дескать, а что Лютфи Заде сделал для Азербайджана, чтобы его здесь хоронить? Он даже азербайджанский язык не знает… И тому подобная ересь.

Только подумайте! Ну неужели же мы умнее немцев, которые гордятся Екатериной Великой и Барклаем де Толли? И вообще, что значит сделать что-то для родной страны? Чем это измеряется? Разве для того, чтобы иметь право быть похороненным у себя на родине, необходимо безвылазно тут сидеть и выкрикивать какие-то псевдопатриотические лозунги на родном языке? Кто нас тогда вообще поймет в мире? Разве география великих свершений имеет значение при определении заслуг того или иного деятеля?

Вспомним, сколько наших соотечественников трудились вне республики на благо тогдашнего общего государства – Советского Союза. Многих из них знала в лицо вся страна. Разве их успехи не были успехами Азербайджана? Разве мы не гордились их достижениями, пусть и совершенными вне своей малой родины…

Например, тот же Муслим Магомаев большую часть своей творческой жизни провел в Москве. И не только в период существования СССР, но и уже в независимой Российской Федерации. И что, мы стали меньше им гордиться? И разве не собрались тысячи людей на его похороны, прошедшие на его родине, столь горячо им любимой?

А разве не гордимся мы достижениями генерала Керима Керимова, бывшего в течение четверти века председателем Государственной комиссии СССР по пилотируемым космическим полетам? Керимов был одним из основателей советской космической программы, внесшим значительный вклад в освоение космоса. Все его достижения пошли на благо космической программы Советского Союза, а значит и прогресс космической области вообще. В 2007 году почта уже независимого Азербайджана выпустила марку, посвященную 90-летию Керима Керимова. Может, не стоило, а? Ведь, если следовать логике этих же квасных патриотов, что непосредственно этот выдающийся ученый сделал для своей исторической родины?

Здесь есть и другая сторона. Мои слова могут кому-то не понравиться. Но разве мы не испытываем неловкость и часто стыд от того, что в той же России наших соплеменников в основном знают, как торговцев на рынках? Нам ведь неприятно, когда те же россияне видят в каждом азербайджанце, мягко скажем, лавочника. Так почему же мы не хотим испытывать гордость от того, что есть за рубежом выдающиеся деятели искусства и науки, которые с честью представляют нашу нацию?

В Америке по счастью нет рынков, заполненных азербайджанцами. О нашей стране там чаще всего вообще не знают. И потому об Азербайджане они, т.е. американцы, будут судить именно по Лютфи Заде. И это уже величайшее его достижение. Тем более, если он завещал похоронить себя в Азербайджане, то одно это уже доказывает его отношение к нашей стране, которой он таким образом выделяет место на научной карте мира. Мы должны помнить, что Азербайджан – небольшое государство, и потому мы не имеем права быть расточительными, когда дело касается нашей истории, нашей памяти, нашей культуры. А если говорить о науке, то сколько у нас вообще ученых с мировым именем. Юсиф Мамедалиев, Азад Мирзаджанзаде и… Лютфи Заде. Пусть наши остальные деятели науки не обижаются, но факты – упрямая вещь. Наука не имеет и не может иметь национальности, наука – универсальная и общечеловеческая ценность. И потому мировое признание является важнейшим знаком успеха того или иного ученого.

Тот же самый Лютфи Заде считается одним из наиболее цитируемых ученых в мире. Согласно сайту Google Scholar (бесплатная поисковая система по полным текстам научных публикаций), на данный момент работы Лютфи Заде были процитированы 177,934 раз. Для справки, он опубликовал еще в 1965 году основополагающую работу по теории нечетких множеств, в которой изложил математический аппарат теории нечетких множеств. В 1973 году предложил теорию нечеткой логики, позднее – теорию мягких вычислений (англ. soft computing), а также – теорию вербальных вычислений и представлений (англ. computing with words and perceptions). Все его работы явились основополагающими для развития компьютерных технологий в мировом масштабе.

Еще раз повторим избитую истину о том, что наука наднациональна. Разве теория тяготения Ньютона была какой-то особо английской? Или теория относительности Эйнштейна была немецкой, или может еврейской?

Кстати главный труд сэра Исаака Ньютона «Математические начала натуральной философии» в оригинале имел наименование «Philosophiæ Naturalis Principia Mathematica» и был написан на латинском языке! Вот вам и наднациональность. А тот же Эйнштейн впоследствии жил и умер в Соединенных Штатах. Как и многие другие немецкие ученые, эмигрировавшие из страны после прихода к власти нацистов.

Человеческий разум, чьим порождением является наука, да и культура вообще, как и совесть, наднациональна, это интеграция всех истин во все века и выделить ее на национальной основе невозможно. Но можно говорить о национальной или этнической принадлежности носителей этого общечеловеческого разума и на этой основе аргументировать свой вклад в мировую культуру.

Сегодня мы стремимся к образу цивилизованного (т.е. культурного), государства. Однако путь к цивилизации проходит только через общую культуру всего человечества (всех наций и народов). Нам все равно придется идти по пути общечеловеческого разума. И здесь каждый представитель нашего народа, нашей нации, сделавший свой вклад в общечеловеческий цивилизационный фундамент, достоин и нашего уважения, и нашего восхищения, и нашей благодарности. Просто за то, что они есть. И Лютфи Заде в этом ряду.

Обособление каждого народа, в смысле отрицательном, т.е. его отчуждение от всех других и замкнутость в себе, по существу является, при современном прогрессе науки, физически невозможным. Поэтому оперировать понятиями этнического национализма и квасного патриотизма по отношению к представителям мировой культуры не только неправильно, но и вредно. Более того, это дает абсолютно неверный посыл нашему же молодому поколению, которое будет в таком случае считать, что достаточно громко кричать о любви к родине на своем же родном языке, чтобы быть достойным всяческого уважения. А подобный подход никогда не приведет к прогрессу, а наоборот к регрессу и деградации на фоне все более стремительно глобализирующегося мира.

И последнее. Есть такое понятие в социологии и политологии, как «Окно Овертона». Это концепция наличия рамок допустимого и недопустимого спектра мнений в публичных высказываниях с точки зрения общественной морали. То есть, существуют темы, которые можно и нужно обсуждать. А равно есть темы, которые обсуждать недопустимо с этической точки зрения. Проще говоря, их публичное обсуждение является моветоном. Так вот, на мой взгляд, это плохой тон обсуждать последнюю волю кого бы то ни было. Лютфи Заде выразил, по словам его сына, желание быть после смерти похороненным в Азербайджане, и мы все должны с уважением отнестись к этому, какую оценку не давали бы его деятельности. Тот же Альберт Эйнштейн , не воспринимая никаких форм культа личности, запретил пышное погребение с громкими церемониями, для чего пожелал, чтобы место и время захоронения не разглашались. Его близкие и друзья, наверное, могли бы устроить общественную дискуссию и не выполнить его последнюю волю, руководствуясь некими благими намерениями по увековечению его памяти. Но он всей своей жизнью себя увековечил и остался в памяти всего человечества. Поэтому, согласно его завещанию, в присутствии всего 12 самых близких друзей его тело было сожжено в крематории, а пепел развеян по ветру.

Классик русской поэзии Иосиф Бродский умер в 1996 году, уже после развала СССР. Но несмотря на желание многих близких и друзей похоронить его в России, его вдова посчитала, что это означало бы решить за Бродского вопрос о возвращении на родину. Поэтому он был похоронен в своей любимой Венеции на кладбище Сан-Микеле, где уже покоились Дягилев и Стравинский. Могли бы наверное тоже не учитывать его пусть и невысказанное, но явное желание. Но учли. Из уважения к памяти.

Не пристало и нам отказывать еще вполне живому ученому с мировым именем в его последней просьбе. Тем более, что это его желание раз и навсегда ставит точку во всех обсуждениях и спорах относительно его национальной принадлежности. В конце концов, это большая честь для Азербайджана. Как и любой настоящий ученый, Лютфи Заде является человеком мира. Он не стеснен этническими или национальными рамками. И все же он хочет, пусть и после смерти, но вернуться навсегда в свой родной город, где впервые открыл глаза и чей воздух впервые вдохнул. И неприлично ставить под сомнение его право на вечный покой в родной для него земле. Стыдно, господа, стыдно!