Сын Мадуро пригрозил Трампу взятием Белого дома

Сын президента Венесуэлы Николаса Мадуро пригрозил американскому лидеру Дональду Трампу ответными действиями в случае

исполнения угрозы применения силы в Венесуэле, передает агентство Рейтер.

"Если бы на Венесуэлу напали…, в Нью-Йорк прибыли бы ружья, господин Трамп. Мы бы взяли Белый дом", — сказал сын президента Николаса Мадуро в ходе выступления в учредительном собрании.

В пятницу президент США Дональд Трамп заявил, что Вашингтон рассматривает все сценарии в отношении Венесуэлы, в том числе военную операцию.