Акция протеста сторонников Жирайра Сефиляна: “С оружием на банду Сержика”

Сторонники Жирайра Сефиляна собрались у здания суда общей юрисдикции в ереванском районе Шенгавит, где проходят слушания дела Сефиляна и других членов партии «Учредительное собрание». На главных транспарантах призыв: «Возьмем в руки оружие и уничтожим банду Сержа».

Но многие пришли на митинг и со своими плакатами, на которых изложили свои требования. Немолодая женщина написала: «Дайте мне оружие – я уничтожу банду».

Свою просьбу она объяснила журналистам так: «Полицейские носят оружие постоянно, у каждого висит пистолет, и они стреляют в нас. А у народа нет оружия. Его нет, например, поэтому я требую, чтобы мне дали оружие, и я уничтожу банду Саргсяна, чтобы освободить собственную страну от этих преступников. Это нормальное, объяснимое желание. Власть гнобит и третирует народ. Разве я не права?».

Другие участники демонстрации держали в руках таблички с одним только словом: «Присоединяюсь», тем самым выражая поддержку всем воззваниям.

На требование полицейского отойти от здания суда одна из участниц митинга заявила, что их акция протеста направлена против незаконных, антиармянских судов и национальных преступников – судей, потому митингующие никуда не уйдут.

«Увести нас отсюда можно только насильно. Понятно, что если нас схватят, то отправят в полицию. Наша полиция только так обращается с народом», - крикнула женщина.

Она же вдруг заметила среди полицейских человека, который на прошлогодней акции сломал ей руку. Она даже представила видеоматериал об этом в суд. Но ни один правоохранительный орган не заинтересовался инцидентом. Бандит-полицейский как служил в органах, так служит, как получал зарплату, так и получает и по-прежнему участвует в разгоне демонстраций.