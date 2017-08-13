Тэтчер уличили в желании нажиться на войне

Национальный архив Великобритании рассекретил ряд документов, свидетельствующих о том, что правительство Маргарет Тэтчер расценивало вторжение Ирака в Кувейт в 1990 году как «уникальную возможность» заработать на продаже оружия странам Персидского залива. Об этом пишет The Guardian.

В материалах, в частности, описываются конфиденциальные сообщения Алана Кларка, занимавшего тогда должность министра по военным закупкам, премьер-министру Тэтчер, в которых он описывал свою поездку по странам Персидского залива накануне начала войны.

«Вне зависимости от того, какую мы выберем политику развертывания в регионе, это уникальная возможность для DESO ; обширная демонстрация с боевыми снарядами и "настоящими" целями. (...) Я обрисовал список текущих перспектив в области продажи оборонительных вооружений в начале кризиса. Теперь они, вероятно, увеличатся, если мы сделаем все от нас зависящее», — говорится в секретной записке, датированной 19 августа 1990-го, спустя несколько дней после вторжения Ирака в Кувейт.