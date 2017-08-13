При землетрясении в Китае погибли десятки человек

Землетрясение в китайской провинции Сычуань привело к гибели 25 человек, количество пострадавших достигло 493 человек. По данным телеканала CCTV, первые подземные толчки были зафиксированы вечером 8 августа.

Магнитуда самого сильного из них достигла 7 баллов. Эпицентр находился в 280-300 км к северо-западу от административного центра провинции в городе Чэнду. Подземные толчки ощущались также в городах Ланьчжоу, Чунцин, Миньян и Сиань.

Для ликвидации последствий землетрясения были мобилизованы подразделения Народно-освободительной армии Китая, вооруженной милиции, пожарных и полиции.

Ранее сообщалось, что в результате землетрясения погибли девять человек, из них шестеро — туристы.