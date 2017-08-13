В Великобритании готовили теракты против мусульман

Британская полиция ведет расследование в отношении 40 неонацистов, подозреваемых в подготовке серии терактов против мусульман на территории страны. Об этом пишет газета The Sunday Times со ссылкой на источник, близкий к следствию.

По данным издания, большинство ультраправых экстремистов, в отношении которых ведется расследование, проживают в графстве Йоркшир, в том числе в городах Лидс, Дьюсбери и Батли.

Как рассказал источник, в полиции считают, что их деятельность активизировалась с июня прошлого года, после убийства депутата палаты общин Джо Кокс.

В рамках расследования изучается, как неонацисты готовят нападения путем завязывания знакомств с представителями мусульманских общин и изучения работы исламских организаций и объединений.