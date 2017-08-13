В Южную Корею прибыл главком армии США

Председатель объединенного комитета начальников штабов (ОКНШ) ВС США генерал Джозеф Данфорд прибыл на военную базу Осан провинции Кенгидо в Южной Корее на фоне напряженной ситуации вокруг КНДР.
По данным агентства Ренхап, самолет Данфорда приземлился в воскресенье после полудня по местному времени.
Официальные встречи главком запланировал на завтра. Он проведет переговоры с президентом РК Мун Чжэ Ином, министром обороны Сон Ен Му и председателем объединенного комитета начальников штабов южнокорейских вооруженных сил Ли Сун Чжином.
Не секрет, что главной темой обсуждения станет именно ситуация в КНДР. Однако отмечается, что визит Данфорда был запланирован давно и не был неожиданным.