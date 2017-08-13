Жертвами оползней в Непале стали 40 человек

В нескольких областях Непала с пятницы не прекращаются проливные дожди, которые уже привели к наводнениям, оползням и гибели десятков людей.

Представитель МВД страны Дипак Кафле заявил, что на данный момент известно как минимум о 40 жертвах стихийного бедствия.

При этом еще днем ранее сообщалось о 30 погибших. В данное время в регионе продолжается поисково-спасательная операция, затрудненная рельефом местности.

По той же причине зачастую невозможна оперативная госпитализация пострадавших, которым приходится оказывать помощь на месте.