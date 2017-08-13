Итак, переговоры по Карабаху активизируются уже осенью. Как уже сообщал haqqin.az, есть информация о том, что на полях Генассамблеи ООН в сентябре в Нью-Йорке возможна встреча президента Азербайджана Ильхама Алиева с президентом Армении Сержем Саргсяном. В свою очередь, и в Армении ждут возобновления переговоров. При этом делаются прогнозы о том, что американцы попытаются стать более инициативными в процессе карабахского урегулирования и не исключено, что США попытаются занять место Москвы как наиболее активного посредника на переговорах. Об этом, к примеру, заявил директор Института востоковедения Национальной Академии наук Армении Рубен Сафрастян.

При этом Сафрастян считает, что «в деле решения карабахской проблемы возможная смена внешних акторов не будет иметь принципиального значения» (цитата по EAdaily). Он уверен, что ни Москва, ни Вашингтон не заинтересованы в возобновлении боевых действий в Нагорном Карабахе. Однако при этом армянский эксперт обратил внимание на то, что уже сегодня Азербайджан пытается дипломатическими маневрами обеспечить для себя более благоприятную среду на переговорах.

В свою очередь и ереванское издание «Лрагир» отмечает, что схема карабахского урегулирования меняется. При этом о встрече глав Азербайджана и Армении ничего не говорится. По данным армянских СМИ, в сентябре в Нью-Йорке планируется встреча министров иностранных дел – Эльмара Мамедъярова и Эдварда Налбандяна.

В Армении ожидают, что на встрече будет обсуждаться отвод снайперов с передовой и размещение спецоборудования, а в перспективе – демилитаризация региона в целом. «Настроены ли США на «принуждение» сторон к некому долгосрочному решению карабахского конфликта, или на этом этапе они сочтут, что достаточно размещения оборудования и развода сторон с целью открытия региона?», - задается вопросом «Лрагир».

Автор издания уверяет, что прежняя схема «территории в обмен на статус» и «территории в обмен на мир» исчезла, и вместо нее появилась другая схема – «или укрепление перемирия, или расширение зоны безопасности». «А это значит, что если раньше «давление» применялось больше на армянскую сторону, которую принуждали к территориальным уступкам в обмен на пустые обещания, то теперь под давлением может оказаться Азербайджан, которого будут убеждать признать статус-кво».

В свою очередь, и руководитель армянского Центра глобализации и регионального сотрудничества Степан Григорян заявил, что заявление американского сопредседателя Минской группы ОБСЕ Ричарда Хогланда о том, что сторонам карабахского конфликта пора строить меры доверия, стало месседжем Азербайджану.

По словам Григоряна, когда азербайджанская сторона требует вывода каких-то войск с каких-то территорий, это значит, что о переговорах нет и речи. «Это предусловие, которое не позволяет возобновить переговоры. Фактически, Минская группа в самое время переводит процесс в правильное русло – нужно сначала восстановить доверие, а уж потом обсуждать вопросы».

Степан Григорян справедливо считает, что заявление американского сопредседателя было согласовано с Россией. «Не думаю, что позиция России кардинально отличается. Хотя в стратегическом смысле Россия не склонна к быстрому урегулированию. Если противоречия между США и Россией будут углубляться, в какой-то момент это скажется на карабахской проблеме», добавил эксперт.

Однако судя по всему, активизация США на пользу Армении не пойдет. Известный американский дипломат Джон Хербст в интервью «Голосу Америки» (VOA), касаясь будущих переговоров в Нью-Йорке, заявил буквально следующее: «Известно, что большинство населения Карабаха - армяне, и они получат существенную автономию, и это должно служить основой для урегулирования отношений». То есть, ни о какой независимости «НКР», которую поддержат США, речь не идет.