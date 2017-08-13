Бывший главарь «Аш-Шабаб» перешел на сторону властей Сомали

Бывший главарь радикальной исламистской группировки «Аш-Шабаб» Мухтар Робоу Абу Мансур перешел на сторону правительства Сомали, передает Reuters со ссылкой на военного чиновника.

По данным агентства, два месяца назад США отменили вознаграждение за его поимку в размере $5 млн.

«Робоу и семь его телохранителей сейчас находятся в Худдуре с местными чиновниками. Он скоро вылетит в Могадишо», — отметил полковник Нур Мохамед.

Согласно данным из открытых источников, Абу Мансур известен под именем «Робоу». Ранее он был официальным представителем и бывшим главарем «Аш-Шабаб».