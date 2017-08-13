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Асада хотят судить за военные преступления

 

Член комиссии ООН по расследованию преступлений в Сирии Карла дель Понте заявила, что они получили достаточно доказательств, чтобы обвинить президента Сирии Башара Асада в военных преступлениях. Об этом она сказала в интервью швейцарскому изданию Le Matin Dimanche.

«Да, я убеждена, что это так. Вот почему меня так расстраивает эта ситуация. Была проделана подготовительная работа. Несмотря на это, нет ни прокурора, ни суда», — ответила она на вопрос о наличии доказательств преступлении Асада, передает Reuters.

По ее словам, это происходит из-за того, что Россия наложила вето в Совбезе ООН на создание международного трибунала по преступлениям в Сирии.

Власти Сирии во главе с Асадом отрицают любые сообщения комиссии ООН о военных преступлениях.

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