Иран тайно переправил вооружения в Россию

Немецкая газета Welt am Sonntag со ссылкой на неназванные источники в "западных спецслужбах" утверждает, что Иран в нарушение резолюции СБ ООН якобы переправил в Россию через Сирию для обслуживания некие компоненты тяжелых наступательных вооружений

Согласно этой публикации, в июне самолеты из Ирана предположительно дважды приземлялись на сирийской авиабазе в Хмеймиме, куда доставили военный груз, предназначенный для переправки в Россию. В статье при этом не называются конкретные виды вооружений.

Этот груз якобы затем был вывезен на грузовиках в сирийский порт Тартус на Средиземном море и погружен на российский транспортный корабль "Спарта-3". Впоследствии груз был, по утверждению издания, вывезен в Новороссийск.

В качестве подтверждения газета опубликовала спутниковый снимок с указанием, что на нем, предположительно, запечатлен иранский Boeing на аэродроме Хмеймим. Точное происхождение снимка при этом не указано. Официальные комментарии российской и иранской сторон относительно этих сообщений пока не поступали.