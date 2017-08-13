Лукашенко об ухудшении отношений с Россией

Белорусский лидер Александр Лукашенко выразил обеспокоенность в связи с отрицательной динамикой развития отношений Минска и Москвы.

«У нас есть большая перед обществом задолженность по договору о Союзном государстве. Мы многое потеряли на многих направлениях. Но самое страшное заключается в том, что по некоторым вопросам мы допускаем откаты», — заявил он телеканалу «Россия 24».

По словам Лукашенко, две страны гордились равными правами для россиян и белорусов. Однако «сегодня уже начинаем шалить на границе, пограничников россияне вывели на границу, таможенники начинают себя вести непонятно как, блокируют товары».

«Люди из третьих стран приезжают только через международные пункты пропуска — то есть недоверие уже к нам. В этом серьезная опасность, мы начинаем откатываться», — предупредил президент Белоруссии. Он подчеркнул, что «важно не допустить отката и где-то хоть потихонечку, но двигаться вперед».