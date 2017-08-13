Главе МВД Грузии не дали отдохнуть с азербайджанскими министрами

Очередной жертвой розыгрыша российского пранкера Андрея Столярова, более известного как Лексус, стал глава МВД Грузии Георгий Мгебришвили. При этом телефонный звонок, по утверждениям самого пранкера, поступил Мгебришвили, когда тот отдыхал с азербайджанскими министрами в Батуми.

Напомним, что в субботу российские пранкеры Вован и Лексус сообщили, что пообщались с Мгебришвили от имени главы МВД Украины Арсена Авакова. При этом во время разговора грузинский министр попросил не высылать экс-президента Грузии Михаила Саакашвили с Украины. Однако позже в Тбилиси опровергли факт разговора.

«Это не первый человек, который пытается опровергнуть разговор с нами. Однако в таких случаях, будь то Эрдоган или генсек НАТО, мы всегда эти записи отдавали на экспертизу независимым агентствам. Всегда факты подтверждались», - заявил Столяров в комментарии радиостанции «Говорит Москва».

Он также заявил, что Мгебришвили разговором по незащищенному каналу нарушил внутренние инструкции.

При этом, по словам Столярова, грузинский министр во время разговора «находился в расслабленном состоянии, он был в Батуми, отдыхал с министрами из Белоруссии и Азербайджана». С какими именно азербайджанскими министрами отдыхал в Батуми Мгебришвили, неизвестно.