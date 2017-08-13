Иванка Трамп выступила против расизма

Дочь президента США Дональда Трампа Иванка заявила на фоне ситуации в городе Шарлоттсвилль, что в обществе не должно быть места расизму, идеям расового превосходства и неонацизму.

В Виргинии действует режим чрезвычайного положения в связи со столкновениями в Шарлоттсвилле сторонников ультраправых организаций и их противников. В результате инцидентов в городе погиб один человек и пострадали еще 34.

"В обществе не должно быть места расизму, превосходству белой расы и неонацистам. Мы все должны объединиться — как американцы — и быть одной единой страной", — написала Иванка в Twitter.