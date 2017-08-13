Шрёдер раскритиковал Меркель

Экс-канцлер Германии Герхард Шрёдер в интервью швейцарскому изданию Blick раскритиковал свою преемницу федерального канцлера Ангелу Меркель из-за ситуации с «дизельгейтом».

Он выразил мнение, что Меркель, пренебрегая своими обязанностями, отправилась в отпуск вместо председательства на переговорах по выбросам дизельных автомобилей с целью восстановления репутации автомобильной промышленности ФРГ.

«Не хочу портить чей-либо отпуск, но лично я бы взял лидерство в этом вопросе. Все это слишком важно», — подчеркнул Шрёдер, отвечая на вопрос о том, как он поступил бы, будучи канцлером.

Как передает Reuters, правительство Меркель находится под критикой из-за недостаточных усилий по решению «дизельгейта» и своей близости к автоконцернам.