В Хачмазе утонул 9-летний ребенок

Спасатели МЧС Азербайджана нашли в море тело утонувшего 12 августа Аяза Сеидова (2008 г.р.).
Как сообщили в пресс-службе МЧС, А.Сеидов утонул в море у поселка Мухтадыр Хачмазского района.
Спасатели МЧС Азербайджана нашли в море тело утонувшего 12 августа Аяза Сеидова (2008 г.р.).
Как сообщили в пресс-службе МЧС, А.Сеидов утонул в море у поселка Мухтадыр Хачмазского района.
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