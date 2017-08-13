Скарамуччи: Трампа хотят свергнуть

Бывший директор Белого дома по коммуникациям Энтони Скарамуччи дал интервью каналу ABC News, где в частности заявил, что в Белом доме есть люди, намеренные сместить президента США Дональда Трампа с должности.

По мнению политика, Трамп не является типичным представителем американского политического истеблишмента и «по какой-то причине люди решили, что хотят лишить его должности».

«Я думаю, что в Вашингтоне и Белом доме есть элементы, которые необязательно поддерживают интересы президента в отношении плана действий», — заявил Скарамуччи.

Когда ведущий ABC News Джордж Стефанопулос попросил Скарамуччи назвать этих людей, тот сказал, что уже назвал несколько имен и это привело к изменениям в Белом доме.