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В Ираке погибли американские военные

 

Двое американских военнослужащих погибли, еще пятеро пострадали в ходе боевых действий на севере Ирака, говорится в заявлении штаба международной коалиции по борьбе с террористической группировкой "Исламское государство"

"Вся коалиция по борьбе с ИГ направляет наши глубочайшие соболезнования семьям этих героев, друзьям и сослуживцам. Нет слов, чтобы описать уважение, которое я к вам испытываю, и скорбь, которую я испытываю в связи с вашей потерей", — заявил американский генерал Стивен Таунсенд, командующий операцией против ИГ.

По предварительным данным, инцидент произошел не в результате соприкосновения с противником. В настоящее время ведется расследование.

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