В Антарктиде нашли почти сотню вулканов

Антарктида может претендовать на звание материка с самой высокой концентрацией вулканов в мире. К такому выводу пришли ученые Эдинбургского университета (Шотландия), обнаружившие под ее вековыми льдами 91 «огненный» кратер.

Один из участников исследования Роберт Бингэм заявил, что на дне моря под шельфовым ледником Росса могут скрываться еще вулканы, о численности которых пока можно только догадываться.

Почти сто вулканов ученые обнаружили на западной окраине материка с помощью радаров, закрепленных на самолетах и наземных транспортных средствах. Затем полученные данные сопоставили со снимками из космоса, чтобы вычислить наиболее вероятное расположение вулканов. Все они покрыты двухкилометровым слоем льда и достигают в высоту от 100 до 3,85 тыс. метров.