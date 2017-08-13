Саакашвили обещает освободить Украину от олигархов

Экс-президент Грузии, бывший губернатор Одесской области Украины Михаил Саакашвили заявил, что намерен «освободить» Украину от олигархов. Об этом он написал в своем фейсбуке.

Он прокомментировал разговор российских пранкеров с главой МВД Грузии Георгием Мгебришвили, в ходе которого тот якобы открестился от возвращения Саакашвили в Грузию.

По словам Саакашвили, министр «признал то, что он всегда говорил» — «все дела против него сфабрикованы и имеют чисто политический характер».

Саакашвили также заявил, что народ Грузии «сметет олигархический гнет, как только он появится в Тбилиси».

«Но у меня есть ближайшие планы, связанные с Украиной и освобождением ее от молдавских и донецких олигархов», — написал Саакашвили.