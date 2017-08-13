Президент Трамп находится на экваторе своего отпуска, который он проводит в штате Нью-Джерси. Раньше считалось, что август - исключительно жаркий месяц для России и ее лидеров. Именно в этом месяце происходили самые драматические события, начиная от путча 1991 года и дефолта 1998 года до гибели подлодки "Курск" и серии терактов в Москве и других городах страны. Но этот месяц - тьфу-тьфу - в России пока проходит спокойно. Владимир Путин гоняется под водой за щуками, бороздит вместе с министром обороны Сергеем Шойгу необитаемые просторы Тувы и демонстрирует свой торс, чего не может позволить себе Трамп…

А у Трампа - сплошные проблемы. Нынешний август выдался для него исключительно жарким. Специальный прокурор Роберт Мюллер созвал так называемое Большое жюри, которое призвано расследовать связь Трампа и его ближайших родственников с Россией и это ничего хорошего президенту не сулит. А тут еще отвязанный молодой хулиган, северокорейский вождь Ким Чен Ын угрожает нанести ракетный удар по острову Гуам, где расположены американские военные базы. А вдобавок еще есть и нефтедобывающая Венесуэла, чьи власти в нарушение всех демократических норм собрались переписать конституцию страну в большевистском стиле и на их действия Америке также надо как-то отвечать.

Госсекретарь успокаивает, но мир в панике

В минувшие сутки Трамп принял в своем гольф-клубе в Нью-Джерси госсекретаря Рекса Тиллерсона, представителя США при ООН Никки Хэйли и советника по национальной безопасности Герберта Макмастера. Речь прежде всего шла о Северной Корее. "Никто так не хочет мирного решения, как президент Трамп", - сказал о себе журналистам хозяин Белого дома после этой встречи. Но тут же добавил, что "у нас может быть и плохое решение". А отвечая на вопрос, идет ли речь о войне, бросил: "Вы знаете ответ!".

За несколько дней до этого на встрече стран Азиатско-Тихоокеанского региона в Маниле глава МИД КНДР Ли Юн Хо заявил, что Пхеньян может преподать США «жестокий урок» в случае какой-либо агрессии. Он имел в виду возможность использования Северной Кореей ядерного оружия против США.

В ответ на эти слова Дональд Трамп предупредил, что Америка готова «огнем и яростью» ответить КНДР на любую угрозу. После этого произошел еще один обмен угрозами. Корейские военные сказали, что готовы открыть огонь по приказу Ким Чен Ына, и что они уже разрабатывают план атаки. А США заявили о готовности нанести превентивный удар по пусковым установкам в Северной Корее. А вдобавок Трамп, решивший, что слова об "огне и ярости" прозвучали недостаточно жестко, предупредил, что американское оружие «готово к бою», и пригрозил КНДР такими последствиями, которых «мир еще не видел".

Япония и Южная Корея в панике. Японцы развернули противоракетные установки на возможном пути следования северокорейских ракет в направлении острова Гуам. Из слов представителей Пхеньяна могло следовать, что КНДР намерено запустить четыре ракеты «Хвасон-12», которые пролетят около 3,4 тыс. км, в том числе над японскими префектурами Симанэ, Хиросима и Коти, а затем упадут в воду в 30–40 км от Гуама. Но во время предыдущих пусков северокорейских ракет те падали не там, где следовало, а как им вздумается.

Многие жители Сеула стали покидать столицу. Ведь в случае начала вооруженного конфликта по приказу Ким Чен Ына из-под земли могут достать тысячи артиллерийских орудий большого калибра и те превратят в мертвую зону 10-миллионный Сеул, ведь снаряды невозможно сбить системами ПВО, как ракеты.

Представители управления нацбезопасности Гуама распространили рекомендации для жителей острова о том, как стоит подготовиться и реагировать, если Северная Корея осуществит свои угрозы и нанесет по территории США ядерный удар. В нем, в частности, содержатся такие предупреждения, как «не смотрите на вспышку или ядерный гриб - они могут ослепить вас». Хорошенькое предупреждение!

А в самой Америке по последним опросам около 30 процентов граждан уверены, что мир оказался у порога ядерной войны. Министр иностранных дел России Сергей Лавров также признал: риски войны «очень велики». Госсекретарь Тиллерсон пытается успокоить нацию и мир и говорит, что "американцы могут спать спокойно", поскольку Вашингтон привержен дипломатическому решению проблемы. Но ему не очень то верят.

В былые времена - при всех президентах США - угрозы вроде тех, что прозвучали из уст Трампа, стали бы стопроцентным свидетельством приближения серьезного конфликта. Супердержава не может позволить себе угроз со стороны небольшого государства, международной парии с полуразрушенной экономикой, не пользующегося никаким уважением в мире. А если уж американский лидер пригрозил наказанием, то он должен обещанное исполнить в максимально жесткой форме.

"Риторической гранатой" по Киму

Но Трамп - особый случай. Американские СМИ говорят, что он закидал Кима "риторическими гранатами", но войну объявлять и не собирается. Или все-таки собирается? В подтверждение первой версии говорит информация, распространенная агентством AP о том, что у Вашингтона и Пхеньяна был и остается некий тайный канал связи, по которому представители двух стран ведут исключительно конфиденциальные переговоры.

При этом нынешняя ситуация действительно самая острая и чреватая реальным столкновением - впервые в новейшей истории США. Американские эксперты, военные и гражданские, персоналы целых "мыслительных центров" и корпораций ВПК в течение по крайней мере четырех десятилетий разрабатывали теоретические сценарии вооруженного конфликта с Северной Кореей. С холодным умом они подсчитывали количество возможных жертв этого Армагеддона в случае применения обычного и ядерного оружия.

Теперь результаты этих выкладок положены Трампу на стол, и он должен что-то решать.

Но решать чудовищно сложно. По данным The Washington Post, которая ссылается на представителей разведорганов, у Пхеньяна уже есть небольшие ядерные заряды, которые он может разместить на своих ракетах и теоретически эти ракеты могут достичь Сан-Франциско и других городов на Тихоокеанском побережье США. А что касается Сеула, то, как предсказывают американские эксперты, артиллерия КНДР может стереть его с лица земли за три минуты.

Может быть поэтому многие политики в Америке резко критикуют Трампа, что он, недооценивая возможные последствия войны, использует ту же провокационную риторику, что и молодой северокорейский вождь. "Мы не должны опускаться до уровня безответственных и провокационных заявлений о возможности ядерной войны, как Северная Корея, - говорит влиятельный сенатор Бен Кардин. "Если ты говоришь, что намерен что-то сделать, то ты должен быть на это способен, - утверждает сенатор Джон Маккейн, председатель сенатского комитета по обороне и известный критик Трампа. - Я не думаю, что так нужно подходить к подобному вопросу, к подобному вызову. Я не знаю, что он такое говорит, я давно прекратил попытки истолковать то, что он говорит. Это не что-то ужасное, но это классический Трамп, в том смысле, что он все преувеличивает".

Все так, но нет никаких гарантий того, что провокационная риторика "классического Трампа" в какой-то момент не обернется реальными действиями. Мировая история давно уже усвоила урок для лидеров - когда для них складывается удушающая атмосфера дома, наилучшим выходов является маленькая победоносная война за рубежом. И сдается, что в определенный момент Трамп может на это пойти, чтобы не превратиться в глазах всего мира в безответственного болтуна, который ничего не может.

Эта угроза станет еще более реальной в случае, если Северная Корея проведет испытание ядерного заряда и таким образом вступит в "клуб избранных держав", что многие американские президенты, включая Трампа, поклялись не допустить.

Что же касается "великого наследника" Ким Чен Ына, то его военная риторика была и остается предметом торга, который он использует вполне успешно. Но и у него не лучшие наступили времена. После введения новых экономических санкций ООН экспорт северокорейских товаров, прежде всего угля, сократится с 3 до 2 миллиардов долларов в год. А это означает не только, что все большее число граждан страны будет голодать - бедственное положение от санкций вождя не беспокоит - как и меньшие ресурсы для содержания огромной армии.

И тем не менее, американские политики и эксперты полагают, что наибольшая угроза исходит не от Ына, а от "классического" Трампа, который ломает все возможные правила поведения лидера супердержавы. Но одновременно нынешний президент не может не учитывать опыт своих предшественников. Таких, как Джорджа Буша-младшего. В 2000 году тот одержал крайне сомнительную победу над Альбертом Гором благодаря своему брату Джебу Бушу, губернатору Флориды, который дал ему недостающие в штате голоса. Многие тогда относились к новому президенту с презрением, называли его "бомбастиком Бушем". Но как журналист, который в те годы работал в Штатах, я свидетельствую: рейтинг Буша взметнулся до небес вместо падения после того, как он в ответ на нападение террористов на Америку в сентябре 2001 года начал военную операцию в Афганистане. Вот и теперь Трамп может положить на весы свой собственный престиж и число возможных жертв конфликта с Пхеньяном и решить, что первая чаша перевешивает.

А тут еще и Венесуэла

Но пока 45-ый президент упивается лишь своей риторикой. В пятницу он на том же гольф-клубе сделал еще одно громкое заявление. Трамп в частности сказал, что он не исключает "военного решения" кризиса, который переживает Венесуэла. «У нас есть много вариантов для решения ситуации в Венесуэле, в том числе, возможен военный вариант, если это будет необходимо», - заявил Дональд Трамп.

В Пентагоне поспешили заверить, что на данный момент никаких приказов о военной операции в Венесуэле ведомство от Белого дома не получало. Однако слова Трампа вызвали немедленную и яростную реакцию в Каракасе. Глава Минобороны Венесуэлы генерал Владимир Падрино Лопес отозвался о заявлениях Дональда Трампа о возможном военном вмешательстве США в ситуацию в республике как о «безумии».

Правильно назвал. Страна, переживающая глубочайший социально-экономический кризис и непрекращающиеся уже более 4 месяцев многотысячные антиправительственные демонстрации, тем не менее, имеет одну из самых сильных армий на латиноамериканском континенте. Ее вооруженные силы сравнительно компактны и насчитывают около 90 тысяч человек, но на вооружении у них находится закупленная в России в последние годы современная техника - танки Т-72, самолеты Су-30. Кроме того, по данным российских военных экспертов, Венесуэла располагает наиболее совершенной в Латинской Америке глубоко эшелонированной системой ПВО, в основе которой два дивизиона С-300, ЗРК «Бук», и другие.

Можно только представить себе, сколько жертв будет у экспедиционного корпуса США, если Трамп отдаст приказ Пентагону вторгнуться в Венесуэлу.

Но применение Трампом "риторических гранат" несет еще один негативный эффект. В конце июля венесуэльские власти в нарушение всех демократических норм провели выборы в так называемую Конституционную ассамблею, которая призвана переписать основной закон страны в интересах правящей социалистической партии.

По всем опросам 80 процентов граждан страны выступают против непопулярного президента Мадуро и призывают к его досрочному уходу. 17 латиноамериканских стран выступили против этого конституционного проекта и заявили, что не признают сформированного на его основе нового правительства Венесуэлы. Но воинственные заявления из гольф-клуба находящегося на отдыхе Трампа не только сбивают общенациональный протест в этой стране, но и укрепляют режим, который Белый дом называет "диктаторским", дают ему предлог обвинить во всех бедах страны "американский империализм".

То есть Трамп, который пообещал наказать Каракас за нарушение демократии, достигает целей, прямо противоположных заявленным. Но от всего этого миру, который ежедневно наблюдает передвижения американского слона в посудной лавке, становится жарко в этом месяце августе.