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В Гедабеке нашли схрон оружия фото

 

Национальное агентство по разминированию территорий Азербайджана ANAMA обнаружила и обезвредила схрон оружия и боеприпасов на территории села Сеюдлю Гедабейского района.

В сообщении пресс-службы агентства говорится, что вечером 12 августа  на горячую линию МВД поступил сигнал об обнаружении в реке на территории села трех мин.

Выехавшие на место саперы обнаружили сотни различных боеприпасов, среди которых противотанковые мины, гранаты, патроны, противотанковые ракеты и тд.

Найденные боеприпасы были вывезены для дальнейшей утилизации.

 

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