Национальное агентство по разминированию территорий Азербайджана ANAMA обнаружила и обезвредила схрон оружия и боеприпасов на территории села Сеюдлю Гедабейского района.

В сообщении пресс-службы агентства говорится, что вечером 12 августа на горячую линию МВД поступил сигнал об обнаружении в реке на территории села трех мин.

Выехавшие на место саперы обнаружили сотни различных боеприпасов, среди которых противотанковые мины, гранаты, патроны, противотанковые ракеты и тд.

Найденные боеприпасы были вывезены для дальнейшей утилизации.