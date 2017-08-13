Саудиты попросили Ирак помирить их с Ираном

Саудовская Аравия обратилась к Ираку с просьбой стать посредником в восстановлении отношений с Ираном, сообщило иранское агентство FARS со ссылкой на министра внутренних дел Ирака Касема аль-Аараджи.

По данным агентства, министр рассказал оь этой просьбе во время встречи с иранским коллегой Абдолрезой Рахмани Фазли в Тегеране. В ответ на просьбу аль-Аараджи предложил Эр-Рияду для первого шага "отнестись с уважением к иранским паломникам" и открыть для них кладбище Аль-Баки с захоронениями сподвижников пророка Мухаммеда.

Агентство утверждает, что Эр-Рияд прислушался к иракскому совету и аль-Аараджи заявил в Тегеране об открытии Аль-Баки для посетителей из Ирана.

Саудовская Аравия разорвала дипотношения с Ираном в январе 2016 года после того, как были совершены нападения на ее диппредставительства в Тегеране и Мешхеде, спровоцированные казнью известного шиитского проповедника Нимра ан-Нимра. Из солидарности с Эр-Риядом — одним из лидеров арабского суннитского мира — дипломатические отношения с Ираном прекратили Бахрейн, Судан и Джибути.