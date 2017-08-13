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США предрекли новые ракетные запуски в КНДР

 

Северная Корея может провести еще одно испытание баллистической ракеты, считает глава ЦРУ Майк Помпео. Об этом он заявил в эфире телеканала Fox News.

По мнению Помпео, после двух испытательных пусков лидер КНДР Ким Чен Ын продолжит разрабатывать ракетную программу страны.

«Поэтому я не удивлюсь, если состоится еще одно ракетное испытание», — отметил директор ЦРУ.

В конце июля Пхеньян сообщил о втором успешном запуске межконтинентальной баллистической ракеты «Хвасон-14». По данным Центрального телеграфного агентства Кореи, Ким Чен Ын лично отдал приказ запустить ракету. Он назвал ракетные испытания «строгим предупреждением США».

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