В Набрани утонул 65-летний мужчина

В Хачмазском районе в море утонул 65-летний мужчина.
Как передает АПА, житель Гусарского района Ариф Аскеров (1952 г.р.), утонул, купаясь в море на территории Набрани.
Обстоятельства смерти выясняются.
В Хачмазском районе в море утонул 65-летний мужчина.
Как передает АПА, житель Гусарского района Ариф Аскеров (1952 г.р.), утонул, купаясь в море на территории Набрани.
Обстоятельства смерти выясняются.
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