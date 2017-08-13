МИД России опасается войны в Корее

Официальный представитель МИД России Мария Захарова в эфире телеканала "Россия 1" предупредила о риске вооруженного столкновения на Корейском полуострове.

"Она подошла очень близко к потенциальной возможности силового конфликта", — цитирует Захарову "Вести.Ru".

В последнюю неделю США и КНДР обменялись резкими заявлениями. Дональд Трамп пригрозил Северной Корее "огнем и яростью", если с ее стороны для США будет исходить реальная опасность.

В Пхеньяне в ответ объявили, что изучают возможность ракетного удара по острову Гуам. Американский лидер, в свою очередь, заявил, что если Ким Чен Ын "сделает что-то с Гуамом, с Северной Кореей произойдет такое событие, которого еще никто никогда не видывал". Трамп также отметил, что у США уже готовы военные решения на случай, если КНДР будет "вести себя неразумно".