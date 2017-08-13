На прошлой неделе в редакцию haqqin.az поступила коллективная жалоба от группы фермеров на завышенные цены сельхозтехники, импортируемые в Азербайджан Министерством сельского хозяйства.

В частности в обращении указывалось, что посевная машина НВМ-N24 в 2016 году стоила 6100 манатов, а сейчас за нее требуют 9600 манатов, хотя техника не подверглась модернизации и дополнительных функций не обрела. В жалобе фермеры также выразили возмущение политикой протекционизма в системе сельского хозяйства.

Эта жалоба, как и заметка на haqqin.az вызвало недовольство как в руководстве Министерства, так и главы «Агролизинга». Хотя при подготовке публикации haqqin.az обратился за комментариями как в пресс-службу Минсельхоза, так и ОАО "Агролизинг", однако не получил исчерпывающего ответа.

Председатель Правления ОАО «Агролизинг» Эльшан Мамедов направил письмо в редакцию со своей аргументацией, которое мы и представляем на суд наших читателей.

«Начиная с 2014 года Министерство сельского хозяйства проводит политику обеспечения фермеров техникой, соответствующей природно-климатическим условиям Азербайджана, традициям производства и отвечающей самым современным требованиям. В соответствии с этой политикой, в целях улучшения обеспечения фермеров необходимым оборудованием и техникой, была расширена деятельность ОАО «Агролизинг». Со дня своего основания по сегодняшний день ОАО «Агролизинг» передало фермерам для дальнейшей эксплуатации свыше 35 тысяч единиц различной техники. На долю акционерного общества приходится 52% техники, проданной фермерам за период деятельности компании «Агролизинг», в том числе 36% от общего числа зерноуборочных комбайнов, 100% хлопкоуборочных комбайнов, 49% от общего числа тракторов и 52% - от общего числа другой техники в период с 2014 по 2017 годы.

В этом году компания «Агролизинг» планирует приобрести свыше 10 тысяч единиц различной сельскохозяйственной техники. Большая часть этой техники уже доставлена в Азербайджан и передана для дальнейшей эксплуатации фермерам.

С учетом потребностей хлопководов, на условиях лизинга компания «Агролизинг» передала 2168 единиц техники ООО MKT İK, 191 единицу техники – ООО STS Aqro, 51 единицу техники – ООО Şamo.

Растущая динамика приобретаемой техники в 2014-2017 годы свидетельствует о более гибком решении проблем технического обеспечения сферы сельского хозяйства, что, в свою очередь связано с расширением реформ этой сферы, ростом количества фермерских хозяйств, а также замедлением урбанизации и возвращением населения районов к производству сельхозпродукции.

Помимо этого, применение 40% скидки от первоначальной стоимости, продаваемой фермерам по лизингу, техники, оборудования и систем орошения, закупаемых ОАО «Агролизинг», в соответствии с решением Кабмина от 13 августа 2014 года, дало сильный толчок всестороннему развитию агропромышленных комплексов и увеличило интерес к эксплуатации самой передовой техники.

До сих пор при продажах свыше 16,5 тысяч единиц техники, проведенных в соответствии с принципами прозрачности, с участием министра и руководства Минсельхоза были сделаны скидки на 110 миллионов манатов. Этими скидками воспользовались 7 тысяч 680 фермеров, и ни от одного из них не поступило ни одной жалобы.

Скидки на технику, которые делает компания «Агролизинг», оказывают положительное влияние на предпринимательскую деятельность в сфере сельского хозяйства, а также на социально- экономическое развитие регионов и увеличение занятости населения сельских районов.

В результате предпринятых мер, была удовлетворена потребность аграрного сектора в сельхозтехнике и техническое обслуживание этой техники в оптимальные сроки. Анализ результатов проведенных на местах мониторингов, обращений граждан в органы государственной власти, информация различных СМИ и общественное мнение показывают, что был достигнут значительный прогресс в обеспечении сферы сельского хозяйства необходимой техникой.

В компании «Агролизинг» все лизинговые услуги автоматизированы и обеспечена их прозрачность. Налажен оперативный механизм контроля за выполнением договорных обязательств лицами, получившими технику по лизингу, и соблюдением графика выплат по этим договорам.

Таким образом, мероприятия, проведенные Министерством сельского хозяйства по обеспечению техникой этой сферы в 2014-2017 годах, уже дали свои плоды, вопрос технического обеспечения сельского хозяйства был решен коренным образом, и проблемы, которые ранее испытывали с техникой производители сельхозпродукции были полностью решены. В настоящее время азербайджанскими фермерами используется техника самых передовых производителей в мире, таких как компании John Deere, Claas, NewHolland, Sampo Rosenlew.

Министерство сельского хозяйства продолжает проведение комплексных мер в этом направлении.

Вместе с тем, в последнее время в целях очернить широкомасштабные мероприятия, проводимые в сфере сельского хозяйства, в некоторых СМИ публикуется недостоверная и предвзятая информация о деятельности ОАО «Агролизинг».

Вызывает сожаление тот факт, что эта информация берется у анонимных источников. Цель этих публикаций состоит в том, чтобы преуменьшить значение широкомасштабных и институционных реформ, проводимых в системе Минсельхоза, набросить тень на достигнутые успехи в аграрном секторе и отвлечь общественное мнение от этих успехов. В некоторых случаях сообщается о том, что якобы цены на ввозимую в Азербайджан технику искусственно завышаются, и эти операции связывают с именами родственников министра.

Мы заявляем, что ни один из родственников министра никак не связан с процессом покупки и продажи техники в системе Минсельхоза. Техника покупается непосредственно ОАО «Агролизинг» в полном соответствии с законодательством и методом лизинга на льготных условиях продается фермерам.

Особо отмеченные в недостоверной информации посевные агрегаты продаются на тендерах по заказу компаний-сельхозпроизводителей с участием представителей Минфина и Минэкономики. В соответствии с техническими и эксплуатационными параметрами цены на технику определяются производителями или же компаниями, выигравшими тендер. Авторы предвзятых публикаций просто не замечают этот фактор.

Для внесения полной ясности отметим, что посевные агрегаты покупаются за валюту. Если сравнить цены на купленные посевные агрегаты, то станет ясно, что в 2014 году эти агрегаты были куплены на 30% дешевле, чем в 2013 году. Так, в 2012 году эти агрегаты стоили 6400 евро, в 2013 году – 6755 евро, а в 2015-2017 года уже за 4700 евро.

В 2015 году евро стоил 1,2 маната, а посевная машина - 5640 манатов. Согласно уставу ОАО «Агролизинг», к стоимости покупаемой техники можно сделать 10% надбавку и по лизингу передать эту технику фермерам. С учетом соблюдения этой нормы, оцененная в 6100 манатов посевная машина была передана в лизинг.

Согласно подписанным в 2017 году договорам, посевные агрегаты были куплены пот той же цене – 4700 евро. На момент покупки этой техники евро стоил 1,95 маната, а с учетом 10% надбавки, которое сделало ОАО «Агролизинг», стоимость одной посевной машины составила 9600 манатов.

Разница в цене на посевную машину вызвана лишь изменением курса маната по отношению к евро.

Отметим также, что технические параметры, показатели и эксплуатационные параметры полностью соответствуют местным условиям. Вся купленная техника прошла испытания на машинно-испытательных станциях. Особо хотим подчеркнуть, что ОАО «Агролизинг» покупает всю технику у производителей и их официальных дистрибьютеров. Посевные машины приобретаются напрямую у производителя - турецкой компании Agrional на основании заключенных договоров и ввозятся в Азербайджан. Эта компания действует на рынке Турции уже 10 лет, и у нее нет официального представительства в нашей стране.

Из всего вышеуказанного видно, что вместо того чтобы опираться на конкретные факты, некоторые СМИ, публикуя информацию о деятельности компании «Агролизинг», ссылаются на анонимные источники.