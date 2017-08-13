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Кадырова попросили спасти Арика Манукяна

 

Группа поддержки российского режиссера Арика Манукяна, который в июле был задержан в ОАЭ за незаконную съемку с использованием беспилотника, направила обращение с просьбой о помощи к главе Чечни Рамзану Кадырову, об этом РИА Новости рассказал сам режиссер.

"Наши ребята сделали обращение президенту Чеченской республики Рамзану Кадырову. Сегодня получили ответ, администрация республики ответила, что будет заниматься нашим вопросом. Помощник президента связался с ребятами, которые делали это обращение, и попросили конкретные данные, необходимые документы", — рассказал Манукян.

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Кадырова попросили спасти Арика Манукяна
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