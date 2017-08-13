Армянские спецслужбы хотят похитить дочь правозащитника Вахе Аветяна

Армянский правозащитник, политический эмигрант, проживающий в настоящее время в Швеции, Вахе Аветян обратился к президенту Азербайджана Ильхаму Алиеву с просьбой оказать ему помощь и не позволить армянским спецслужбам незаконно вывезти его малолетнюю дочь в Армению.

«Я обратился за помощью к президенту Азербайджана Ильхаму Алиеву, президенту Турции Реджепу Тайипу Эрдогану, посольству Азербайджана в Швеции, к международным организациям с просьбой оказать мне помощь и поддержку и не допустить, чтобы армянские спецслужбы смогли незаконно вывезти мою дочь в Армению», - заявил В.Аветян агентству «Интерфакс-Азербайджан».

По его словам, он с бывшей женой проживает в Швеции и имеет право определенное время проводить с дочерью. В 2013 году его бывшая жена в сговоре с армянскими спецслужбами вывезла их маленькую дочку в Армению. В.Аветян вынужден был поехать в Армению, где был арестован и некоторое время провел в тюрьме. Ему удалось тогда вернуть ребенка в Швецию. Сейчас повторяется аналогичная ситуация, так как режим Сержа Саргсяна видит в нем определенную угрозу.

В.Аветян подчеркнул, что представители армянских спецслужб некоторое время назад вновь появились в Швеции, провели встречу с его бывшей женой. Правозащитник утверждает, что армянские спецслужбы смогли подкупить в Швеции представителей госструктур с целью вновь незаконно вывезти девочку в Армению.

«В ноябре состоится судебный процесс по делу о моей дочери с целью определения, с кем из родителей она останется», - сказал правозащитник.

В.Аветян считает, что ноябрьский процесс, вероятнее всего, будет в его пользу и поэтому власти Армении пытаются сейчас выкрасть его дочку и таким образом оказывать давление на правозащитника.

«Попытка вывезти мою дочь – это беспрецедентный акт с целью шантажировать меня. Суть шантажа сводится к тому, чтобы таким образом вынудить меня отказаться от критики в адрес нынешнего руководства Армении, прекратить высказываться о том, что нагорно-карабахский конфликт должен быть решен в рамках территориальной целостности Азербайджана», - сказал правозащитник.