Последние 12 лет большое внимание и опасения у общественности на постсоветском пространстве и не только там вызывают новости о том, что США расширяет сеть военно-биологических лабораторий в бывших республиках СССР, таким образом окружая Россию. Эти лаборатории работают в секретном режиме и не обязаны подчиняться требованиям договоренностей об их открытии и работе, говорится в статье сербской газеты «Печат», перевод которой сделал ресурс Иносми.

По данным издания, американские военные биологические лаборатории есть в Грузии (их несколько, и одна из них была закрыта после настойчивых протестов населения), в Казахстане (там находится одно такое учреждение), Азербайджане (с 2013 года), Армении (с 2016 года).

Интересно, что начиная с революции 2014 года в Украине, это государство превращается в крупную базу для американских военных биологических лабораторий.

С 2014 по 2017 год на Украине было построено в общей сложности 15 американских военных биологических лабораторий. В них работают исключительно американцы, а финансируются они полностью из бюджета Министерства обороны США, отмечает газета.

Эти военные лаборатории, где занимаются в основном изучением и производством вирусов и бактерий, находятся в следующих городах: Одесса, Винница, Ужгород, Львов (три), Харьков, Киев (три), Херсон, Тернополь. Несколько таких лабораторий есть вблизи Крыма и «Луганской Народной Республики».

Все американские военные лаборатории на Украине находятся в ведении американской корпорации Black and Veatch Special Projects. Особо упомянуть следует стоимость строительства и эксплуатации лабораторий. Они, как правило, обходятся во много раз дороже, чем в случае гражданских лабораторий. Кроме того, все лаборатории исключены из юрисдикции государства, в котором они находятся, и работают в закрытом режиме.

Американские военные лаборатории получили доступ к результатам работы советских военных лабораторий (эти данные, как утверждается в обмен на американскую помощь, Штатам передали Украина, Грузия, Азербайджан и Казахстан). Речь идет о знаниях, которые собирали поколения советских ученых, и это дает Пентагону возможность получить представление о том, каким потенциалом в этой области обладает Россия, и насколько она способна защищаться, отмечается в публикации.