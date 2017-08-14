Pew Research Center: «В Азербайджане нет перспектив для политического ислама»

Шариат как система мусульманского законодательства по своей сути является аналогом конституции. Но в разных государствах - с исключительно мусульманским или преобладающим мусульманским населением - шариат задействован в законах по-разному.

Проведенные Pew Research Center социологические исследования точно отражают и восприятие канонов шариата в Азербайджане, свидетельствуя, что это одна из немногих мусульманских стран, где наряду с уважением к исламу существует четкое регулирование отношений религии с государством. Религиозные дисциплины не преподают в школах, а духовная литература находится под строгим контролем. Все мечети страны, а их около двух тысяч, должны регистрироваться в местных органах власти, а религиозные деятели - иметь разрешительные документы. Азербайджан – абсолютно светская страна, и никаких перспектив для введения шариатских законов в нашем обществе не существует.

По мнению теолога Эльшада Мири, наше общество не может руководствоваться законами шариата хотя бы потому, что для Азербайджана на протяжении веков характерна религиозная толерантность.

Комментируя haqqin.az результаты исследований американских социологов, Э.Мири отметил: «Наш народ обладает самобытной толерантностью, воспринимаемой всеми с одобрением. Религия для любого общества является незаменимой и невосполнимой сферой для укрепления морального духа, сохранения нравственных ценностей и национальной идентичности, но вместе с тем азербайджанцы всегда были против политизации религии. Не случайно «Pew Research Center» отмечает, что азербайджанцы выступают против введения шариатских законов в стране».

Между тем, по прогнозам Pew Research Center, к 2050 году 10% всех европейцев будут исповедовать ислам. А учитывая нынешнюю демографическую ситуацию в мире, к концу XXI столетия число мусульман превысит число христиан.