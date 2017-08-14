А ведь туризм - это нефть, которая никогда не заканчивается

Cоциальные сети и маргинальные сайты Азербайджана захлестнула волна негатива в отношении арабских туристов. В сети даже гуляет кустарно снятый ролик с тем же лейтмотивом: «арабы понаехали!»

Все это напоминает раздражение некоторой части азербайджанского общества накануне песенного конкурса «Евровидение-2012». Тогда тоже наиболее рьяные противники его проведения в Баку запугивали народ всякими напастями – мол, артисты и их фанаты алкоголики и наркоманы. Ведут они себя очень нагло - в отелях все ломают, в ресторанах устраивают скандалы с битьем посуды, а на улицах пристают к девушкам. В общем, не только всем досадят, но и будут способствовать падению нравов бакинцев (!).

Примерно такие страшилки наводнили азербайджанский сегмент интернета и сейчас, только на этот раз в отношении гостей с Востока. Причем нелестные слухи, словно снежный ком, обрастают всё новыми выдумками.

Масштаб «антиарабской кампании» даже наводит на мысль о целенаправленном нагнетании ксенофобии или организованном саботаже государственной политики в сфере туризма.

Хотя правительство в ближайшем будущем предполагается минимум на 25% увеличить поток путешественников в Азербайджан, а в последующем вывести его на ведущие позиции в мировом рейтинге по туристическим посещениям. В нашем регионе есть успешный конкурент - Грузия, которая демонстрирует блестящие показатели развития этой сферы. В прошлом году при населении в 3 млн 891 тыс человек ее посетили более 6 млн туристов. Тем самым соседняя страна стала одной из немногих, где число туристов за год вдвое превышает ее население.

Противники наплыва гостей с Востока мотивируют свое неприятие двумя причинами: якобы именно с их появлением у нас арабов и иранцев заметно оживился секс-бизнес (то есть опять падение нравов) и возросли цены на недвижимость, поскольку заезжие «нефтяные магнаты» массово скупают и новостройки, и землю. Дескать, завтра они будут хозяйничать и в столице, и в регионах.

Никаких аргументов и фактов при этом не приводится. Не названо ни одного конкретного здания, комплекса или земельного участка, которые уже «скупили».

Не исключено, что кому-то из арабских или иранских туристов Баку приглянулся настолько, что они решили если и не поселиться здесь, то приезжать почаще, не связываясь при этом с нашими отелями, прославившимися чуть не во всем мире своими нереально высокими ценами. Так что даже если состоятельные подданные Эмиратов и других арабских стран и приобрели в нашей столице пару десятков квартир, утверждение о «массовой скупке недвижимости» звучит, по меньшей мере, смехотворно.

В общем вся эта мутная антитуристская риторика попахивает абсолютно не свойственной нашему народу ксенофобией и рассчитана на эмоции самой маргинальной части общества.

Этого же мнения придерживается и эксперт в области туризма Бахадур Билалов.

«Сложилась парадоксальная ситуация: те самые медиа, которые раньше вопрошали, почему в Баку не едут туристы, теперь в унисон ополчились на гостей из арабских стран. Огульно очерняют всю проведенную Минкультуры и туризма огромную работу по привлечению в страну путешественников. Между тем у арабов в основном многодетные семья, они едут в Азербайджане большими группами и, соответственно, тратят больше денег.

Между прочим, есть немало стран, которые с удовольствием примут у себя арабских гостей, однако их привлекает именно Азербайджан, потому что это светская восточная страна с по-западному модернизированным обществом и своеобразным шармом, а по менталитету азербайджанцы им ближе, чем европейцы. У нас никто не станет удивляться или даже возмущаться, если увидят человека, совершающего намаз, а в ресторанах и маркетах не нужно объяснять, что такое халяльная пища. Кроме того, в отличие от европейских курортов, путь в Азербайджан для арабов не так долог, а они не очень любят длительные перелеты.

Так что именно арабы, россияне и иранцы наш основной туристический ресурс. Привлечь туристов из Европы, США или Японии в массовом порядке по многим объективным причинам пока не представляется возможным. Европейцы посещают нашу страну, но это далеко не основной турпоток. Они предпочитают отдыхать и путешествовать в границах континента: Греция, Испания, Хорватия и др.», - отметил Б.Билалов в беседе с haqqin.az.

Однако наметилась необъяснимая дискредитация отечественного туризма, утверждает эксперт. Кто-то пытается сыграть на болезненных для населения темах. Муссируются слухи, что в городе, особенно на Торговой, для появления туристов с Востока представительниц секс-услуг было в два раза меньше. Между тем еще пару десятков лет назад в ходу была шутка наших кавэнщиков: «Gedək Torqovoya сeyran ovuna».

«Что касается истерии в связи со скупкой арабами недвижимости, то это вообще полный бред - по законам нашей страны иностранцы не имеют права покупать у нас землю. А покупку недвижимости можно только приветствовать, так как это прямые инвестиции в страну. К тому же сами азербайджанцы покупают недвижимость в Турции, что турецким правительством, между прочим, всячески поощряется», - напоминает Б.Билалов.

По данным международных организаций, каждый среднестатистический турист в среднем тратит от 800 до 2500 евро за один визит в страну. Конечно, любой человек должен уважать и соблюдать законы и обычаи страны, которую посещает. Для туристов определенные нормы поведения зафиксированы в «Глобальном кодексе туриста», который был принят Всемирной организацией туризма еще в 1996 году.

«Азербайджанским турфирмам не мешало бы обеспечить отели памяткой о традициях и обычаях населения, как это принято в мировых туристических центрах. Вместе с тем СМИ, распространяющими зловредные глупости о туристах, должны бы нести ответственность за дезинформацию», - считает эксперт.

И действительно, азербайджанское правительство сделало очень важный шаг, объявив туризм сферой стратегического направления экономического развития. Принята стратегическая дорожная карта развития этой сферы.

Туризм - одна из немногих сфер экономики, где за относительно короткое время вложенные капиталы окупаются. И выгоду, кроме доходов в госбюджет, напрямую получает огромное число людей - от водителей такси и автобусов, работников магазинов, центров отдыха и развлечений, музеев, аттракционов, ресторанов, придорожных кафе до сдающих в аренду квартиры в регионах страны.

По данным за первую половину этого года, Азербайджан посетили около 2 млн туристов, а к концу 2017 году ожидается их рекордное число - более 3 млн. так что очевидно, что вопреки стремлениям недоброжелателей развитие туризма будет продолжаться как приоритетное направление экономики.

«Туризм это нефть, которая никогда не заканчивается», - утверждает Б.Билалов.

Вместе с тем он считает, что государственным структурам следовало бы провести просветительскую работу, показать какая польза ожидает страну и конкретно каждого гражданина страны от развития туризма.

«Без терпимости к иностранцам туризм развиваться не может. Кстати, было бы логично, если государственные органы заинтересуются источниками распространения набирающей обороты ксенофобско-мракобесной кампании», - полагает эксперт.

Нaqqin.az решил провести свое мини-расследование, проверив обоснованность слухов о негативных последствиях туристического бума. Отправляемся на излюбленную всеми приезжими улицу Низами, она же Торговая.

В вечернее время она похожа на барселонскую Рамблу или будапештскую Ваци - полно туристов, разнообразие рас и языков. Пытаемся обнаружить представительниц древнейшей профессии, поскольку, судя по истерике в соцсетях, именно на Торговой они прогуливаются шеренгами, как раньше люди шли на первомайской демонстрации. Однако как ни присматриваемся, ничего подобного не замечаем.

Вот впереди степенно шествуют две крашеные блондинки в мини и провокационного коротком топике… Может, вот они?! Но одна из девушек вдруг останавливает проходящую мимо женщину и произносит: «Xanım, əfəndi, bura Torgovıdımı?». Облом – турчанки. Идем дальше.

Прямо на площади Фонтанов три женщины в коротеньких шортах и с тату на руках и груди. Ну всё, точно «ночные бабочки». К ним быстрым шагом походит смуглый мужчина арабской внешности в шортах и кроссовках. Ну, вот сейчас начнется торг… Подходим ближе - опять промах. Переговариваются на немецком. Так прошли до бульвара, оттуда до пристани прогулочных катеров, так и не встретив ни жриц, ни жрецов любви.

Хотя негатив все же заприметили: на площади Фонтанов стало больше попрошаек, а стоимость кальяна в кафе и чайных на бульваре достигла 35-40 манатов. Но это уже совсем другая история.