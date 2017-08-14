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Туристический автобус врезался в толпу в Ванкувере

 

Туристический автобус въехал в пешеходов в центре Ванкувера. В результате пострадали четыре человека, их госпитализировали, передает CBC News со ссылкой на медицинскую службу. 

По ее данным, состояние двух человек оценивается как критическое, еще двух — как серьезное. Автобус съехал с проезжей части на тротуар в начале улицы Беррард-стрит. Она находится неподалеку от набережной Canada Place, популярной среди туристов. Свернув с дороги, автобус врезался в Ford, который был припаркован на обочине 

Vancouver Sun со ссылкой на очевидца пишет, что автобус выехал на тротуар, потому что пострадавшие переходили дорогу в неположенном месте. По его словам, водитель автобуса пытался избежать столкновения, но ему не удалось это сделать. «Я видел лицо водителя автобуса, ему было больно. Ужасная эмоциональная боль», — сказал мужчина, оказавшийся на месте происшествия. 

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Туристический автобус врезался в толпу в Ванкувере
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