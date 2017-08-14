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Нападение на турецкий ресторан в Буркина-Фасо 17 погибших

 

Жертвами нападения на принадлежавшее выходцам из Турции кафе "Азиз Стамбул" в столице Буркина-Фасо Уагадугу стали 17 человек, 8 получили ранения, передает африканское подразделение радиостанции RFI со ссылкой на министра связи Реми Данджину.

По данным агентства, трое мужчин подъехали к кафе на машине около 21:30 по местному времени и открыли огонь по посетителям кафе, сидевшим на террасе.

Гражданство погибших и пострадавших не уточняется. Как отметил Данджину, пострадавшие "разных национальностей", передает радиостанция.

Кроме того, министр связи сообщил, что власти начали расследование. Силы безопасности призвали население страны сохранять спокойствие и избегать этого квартала.

Данджину не исключает, что нападение на кафе могло быть терактом. "В ситуации, в которой мы находимся, нельзя исключать террористическую атаку", — сказал он.

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